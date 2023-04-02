مبادرات لضمان التعلم في غزة

يوجد في الحياة أشخاص ملهمون، في غزة معلم مقعد يعلم الأطفال ويساعدهم، وآخر صاحب عربة يجرها حصان يستخدمها لتوصيل الأطفال إلى مدارسهم.