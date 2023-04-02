ما التشكيلات العسكرية التي يُطالَب بدمجها في الجيش السوداني؟

مع تصاعد الدعوات إلى ضرورة توحيد كل التشكيلات العسكرية بالسودان تحت مظلة جيش قومي مهني واحد، يحضر السؤال عن أبرز تلك التشكيلات والكيانات العسكرية غير النظامية الحاضرة.