تبررها بالوجود الإيراني.. تعرف على أبرز الهجمات الإسرائيلية على سوريا

بررت إسرائيل ووسائل إعلامها في كل مرة يقع فيها هجوم لها في سوريا مستهدفا مواقع أو أشخاصا، بربطه بالوجود الإيراني وما يشكله من خطر على مصالحها وأمنها.