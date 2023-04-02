النشرة الاقتصادية (2023/4/2)

توشك الحكومة المركزية في بغداد وإقليم حكومة كردستان العراق على إبرام اتفاق يقضي باستئناف صادرات النفط من حقول الشمال. وعبرت وزارة النفط عن أملها في التوصل لاتفاق نهائي قريبا. وقال المتحدث باسم الحكومة