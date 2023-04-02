الحصاد (2023/4/1)

– إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دعس في منطقة بيت أمر شمال الخليل. – الأطراف المدنية والعسكرية بالسودان تتفق على تأجيل توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية إلى السادس من أبريل/نيسان.