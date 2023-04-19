لماذا تقلق القوى الدولية والإقليمية بشأن ما يجري بالسودان

منذ أن اندلع القتال في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سارعت قوى إقليمية ودولية لإصدار دعوات لطرفي الصراع للتهدئة ووقف الاقتتال واللجوء للحوار،