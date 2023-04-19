أبرز مؤشرات الاقتصاد السوداني لعام 2021

رغم أن السودان يعد أغنى الدول بثروته الزراعية والحيوانية فإن الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة تسببت جميعها في تدمير خطط البلاد الاقتصادية، التقرير يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد السوداني لعام 2021.