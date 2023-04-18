وساطات أفريقية ودولية لحل الأزمة بالسودان

لم ترقَ جهود الوساطة بعد إلى بلورة مبادرة واضحة المعالم لنزع فتيل الحرب في السودان، لكنها قد تكون في طور التشكل.

ويأتي في مقدمة الجهات الساعية لتقديم دور الوساطة، الاتحاد الأفريقي الذي يحظى بقبول لدى جميع المكونات، وكذلك الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد).

وقد يكون الطرفان الغربيان في الرباعية الخاصة بالسودان (الولايات المتحدة وبريطانيا) من أكثر الدول التي تمارس ضغوطا لتهدئة الاقتتال فيه، كما أعلنت إسرائيل دخولها على خط الاتصالات بين الطرفين.

تقرير: سلام خضر