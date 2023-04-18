هل بات القطاع الصحي في السودان على وشك الانهيار؟

حذرت منظمات إنسانية محلية ودولية من كارثة إنسانية تهدد السودان ومَرافقه الصحية، بسبب استمرار الاقتتال بين الفرقاء في شوارع الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد..