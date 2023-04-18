السودان.. تعرف على المواقع الحيوية والإستراتيجية التي تحتدم فيها الاشتباكات

كان مطار الخرطوم الدولي الذي يعد أكبر مطارات البلاد والمقر الرئيسي للخطوط الجوية السودانية أول ضحية للاشتباكات التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع.