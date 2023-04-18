الحصاد (2023/4/17)

تابع حسن جمّول في الحصاد (2023/4/17) المواضيع التالية: – أكثر من 180 قتيلا و1800 جريح في 3 أيام من المعارك في السودان – مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات بشأن مواجهات السودان