معرض الكتاب الرمضاني الأول في الأردن

دشن اتحاد الناشرين الأردنيين معرض الكتاب الرمضاني الأول في عمّان، لتشجيع الحركة الثقافية خلال الشهر الكريم ودعم دور النشر، ويحفل المعرض بالعديد من الكتب والإصدارات.