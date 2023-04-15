كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع اللاجئين الروهينغا في آتشيه

يواصل آلاف من الروهينغا الفرار من ميانمار باتجاه بنغلاديش وإندونيسيا، بحثا عن الأمن، بعد حرق ممتلكاتهم واتهامهم الجيش بإبادة الأقلية المسلمة، لا سيما في ولاية أراكان (غربي ميانمار).