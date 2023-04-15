كاميرا الجزيرة ترصد أجواء ليالي رمضان من الجزائر

تستهوي الأسر الجزائرية سهرات رمضان، خاصة الحفلات التراثية في الفن الأندلسي، وكذلك الأغاني الشعبية التراثية.. كاميرا الجزيرة تجولت في العاصمة والتقت بفنانين ومثقفين من الجزائر.