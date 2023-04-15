عامل نظافة مغربي يوثق يومياته

نال عامل نظافة شاب في المغرب شهرة واسعة بعدما حرص على توثيق عمله اليومي، وعرض موهبته في الغناء، قائلا إنه يريد غرس ثقافة العمل لدى الشباب وعدم الخجل من أي عمل بسيط.