المتضررون من الزلزال في سوريا يعانون أوضاعا معيشية صعبة

تعاني العائلات المتضررة من الزلزال شمال غربي سوريا أوضاعا معيشية صعبة، وتنتشر خيام المنكوبين قرب البيوت المدمرة، مع تواصل عمليات رفع الأنقاض.