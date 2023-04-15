الحصاد (2023/4/14)

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: استمرار مساعي دولية ومحلية للتهدئة في السودان – إتمام المرحلة الأولى من عملية تبادل أسرى في اليمن – حديث روسي عن استعداد أوكراني مكثف لهجوم مضاد