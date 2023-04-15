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التصديق على نظام التقاعد الجديد في فرنسا
صدّق المجلس الدستوري في فرنسا على رفع سن التقاعد الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، في حين شهدت مدن فرنسية احتجاجات مناهضة للقانون الجديد.
15/4/2023