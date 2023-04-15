أبرز مواقع العمليات العسكرية في السودان

جرت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في عدة مواقع، أبرزها مطار الخرطوم الذي يعد المقر الرئيسي، ومركز عمليات الخطوط الجوية السودانية، ومطار مروي الذي يغطي العمليات الجوية..