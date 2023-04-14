موريتانيا تنظم مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم وتلاوته

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا مسابقة كبرى في حفظ القرآن وتجويده، وتسعى هذه المسابقة إلى زيادة الإقبال على حفظ كتاب الله وتجويده وتدبر معانيه لدى الشباب.