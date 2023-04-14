الجفاف في تونس يهدد بموسم إنتاج حبوب كارثي

ينذر احتباس الأمطار هذا العام بموسم إنتاج حبوب كارثي في تونس التي تمر بأزمة جفاف وشح غير مسبوق في المياه، يعرض الأمن الغذائي للخطر في بلد يعاني من ضائقة اقتصادية.