معطيات رسمية بشأن طالبي اللجوء في تونس

اتسعت في السنوات الأخيرة موجة الهجرة غير النظامية باتجاه تونس باعتبارها منطقة عبور إلى السواحل الأوروبية عبر إيطاليا، التقرير يستعرض بعض المعطيات الرسمية بشأن طالبي اللجوء في تونس.