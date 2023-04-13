صندوق النقد الدولي.. توقعات النمو الاقتصادي لعام 2023

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الجاري إلى 3.1% من 3.2%، وكانت اقتصادات المنطقة حققت معدل نمو بلغ 5.3% العام الماضي.