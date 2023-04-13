رمضان جدة التاريخية يستدعي الماضي وحكاياته

جدة التاريخية منطقة في السعودية نابضة بالحياة طوال العام، وفي الشهر الفضيل تزدحم حواريها بزائرين، للاستمتاع بأجواء رمضانية جميلة وساحرة مليئة بالأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية.