تحركات لنزع فتيل التوتر داخل المكون العسكري.. ماذا يحدث في السودان؟

دفعت الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع القوى السياسية إلى عقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة، وجرى الاتفاق على إرسال وفد إلى كلا الطرفين لوقف التصعيدِ الإعلاميِ والعسكري.