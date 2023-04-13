النشرة الاقتصادية (2023/4/13)

ارتفعت واردات الصين من النفط إلى أعلى مستوى لها خلال 3 أعوام مدعومة بتدفق شحنات روسيا واستمرار تعافيها من إصابات كورونا. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في مارس/آذار الماضي..