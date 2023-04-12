قلة المساعدات والاكتظاظ في مخيم داداب للاجئين في كينيا

يشهد مخيم داداب بشرق كينيا اكتظاظا يفوق طاقته بسبب التدفق المتواصل للصوماليين الفارين من الجفاف والجوع، ويضم داداب 3 مخيمات مكتظة عن آخرها وعلى وشك الانهيار.