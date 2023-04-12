تأثير الأزمة الاقتصادية على عادات اللبنانيين الرمضانية

يترافق حلول شهر رمضان هذا العام مع اشتداد تداعيات الأزمة الاقتصادية على اللبنانيين، وانعكست الأزمة كذلك على جهود الجمعيات الخيرية حيث ارتفع عدد طالبي المساعدات مقابل تراجع التبرعات.