المتحف الوطني العراقي يعرض مخطوطات نادرة للمصحف

تُعرض مخطوطات نادرة لمصاحف وكتب تفسير لأول مرة في المتحف الوطني العراقي خلال شهر رمضان. وتضم المخطوطات -البالغ عددها 80 مخطوطا- عينات تعود إلى القرن الأول من الهجرة.