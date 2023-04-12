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الحصاد 2023/4/11
سلطت إلسي أبي عاصي الضوء على عدة ملفات تحت العناوين التالية: – ترقب بالأقصى بعد منع دخول اليهود – واشنطن وتداعيات تسريب الوثائق – توتر عنوانه وضع تايوان
12/4/2023
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آخر تحديث: 12/4/2023
01:11 AM (مكة المكرمة)