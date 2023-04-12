الحصاد 2023/4/11

سلطت إلسي أبي عاصي الضوء على عدة ملفات تحت العناوين التالية: – ترقب بالأقصى بعد منع دخول اليهود – واشنطن وتداعيات تسريب الوثائق – توتر عنوانه وضع تايوان