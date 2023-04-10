هل نشهد صراع الجبابرة في بحر جنوب الصين؟

اختتمت المناورات العسكرية الصينية التي تحاكي تطويق جزيرة تايوان وسط تنديد واستياء حلفاء تايبيه وعلى رأسهم الولايات المتحدة. وكانت المناورات استمرت 3 أيام واستخدمت فيها بكين حاملة الطائرات شاندونغ.