هل تنجح أوروبا في تقليص ارتباطها بالولايات المتحدة في ملف تايوان؟

بعد زيارة إلى الصين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على أوروبا أن تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة، وأن تتجنب الدخول في مواجهة محتملة معىبكين في قضية تايوان..