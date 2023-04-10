نازحو الصومال يقضون رمضان وسط ظروف معيشية صعبة

يواجه نحو مليون نازح ظروفا معيشية صعبة في مخيمات عشوائية في مقديشو ومحيطها، وتزداد معاناتُهم في شهر رمضان الفضيل، مع قلة المساعدات التي لا تفي باحتياجاتهم.