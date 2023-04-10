موائد الرحمن ظاهرة اجتماعية إسلامية

يحتفل العالم بشهر رمضان على اختلاف عاداتهم وتقاليدهم، إلا أنهم يجتمعون في تقديم “موائد الرحمن” للفقراء. وتعد هذه العادة من مظاهر التضامن الاجتماعي التي يتميز بها هذا الشهر الكريم.