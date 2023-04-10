من تطبيق ألعاب الفيديو.. كيف انتشرت الوثائق المسربة الأميركية؟

تكشف التفاصيل الجديدة بشأن الوثائق المسربة، أن كل شيء بدأ منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عبر تطبيق ديزكورد (Discord) الخاصة بمجتمع ألعاب الفيديو.