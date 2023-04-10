صدمة ما بعد الزلازل

تعدّ الزلازل واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا للحياة، وبعد زلزال تركيا وسوريا تزايدت الحاجة لتقديم الدعم النفسي للناجين، ويحاول متطوعون توفير مختصين نفسيين ليقدموا الاستشارات النفسية.