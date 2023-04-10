جبهة الخلاص المعارضة تحيي ذكرى عيد الشهداء في تونس

بالتزامن مع الذكرى 85 لعيد الشهداء في تونس، نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة اجتماعا شعبيا بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، كما شددت المعارضة على أن الثورة ستنتصر على “الانقلاب”.