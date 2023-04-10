تراجع القطاع الصحي في ليبيا.. ما الأسباب؟

يعاني القطاع الصحي في ليبيا منذ عقود من إهمال حكومي وغياب للدعم اللازم لإعادة إحيائه وتطوير إمكاناته المادية والبشرية، وأدى ذلك إلى تراجع ثقة المواطن في الطبيب فلجأ إلى دول أخرى لتلقي العلاج.