بيع الخردة مصدر دخل لكثير من اليمنيين

دفعت الحرب مئات اليمنيين للبحث عن سبل عيش بديلة، في ظل واقع اقتصادي متدهور، فاقمه تدني قيمة العملة المحلية، ولجأ بعض الناس إلى جمع الخردة وبيعها لكسب قوت يومهم.