الصين وتايوان تاريخ من العلاقات المضطربة.. أهم المحطات

تشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا منذ عقود، هذا التقرير يسلط الضوء على أهم المحطات التي شهدتها العلاقات المضطربة بين الطرفين منذ عام 1949.