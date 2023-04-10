الحصاد (2023/4/9)

تابع عبد القادر عياض في الحصاد (2023/4/9) المواضيع الآتية: – استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى والسلطة الفلسطينية تحذر من محاولات تغيير الوضع القائم. – للمرة الأولى.. الصين تجري مناورات..