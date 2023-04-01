نشاطات وجلسات فنية ومعارض بطرابلس في رمضان

تشهد المدينة القديمة بالعاصمة الليبية طرابلس في رمضان نشاطات فنية ومعارض، ضمن برنامج حكومي لعودة الحياة للمدينة القديمة وإحياء تراثها التاريخي.