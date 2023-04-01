لمواجهة الغلاء.. افتتاح مراكز لبيع سلع غذائية مدعومة في العراق

افتتحت وزارة التجارة العراقية مراكز تسويقية لبيع سلع غذائية مدعومة من الدولة خلال شهر رمضان الكريم لمواجهة غلاء الأسعار.
1/4/2023