غياب مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في مخيم الزعتري

يعيش عشرات آلاف اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن رمضانهم الـ11 بعيدا عن وطنهم، ودون بارقة أمل لحل أزمتهم، ويحاول اللاجئون التأقلم مع واقعهم الصعب في رمضان، في ظل نقص المساعدات الدولية.