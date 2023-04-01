الحصاد (2023/3/31)

سلطت إلسي أبي عاصي الضوء في “الحصاد” على عدة ملفات تحت العناوين الآتية: – إستراتيجية روسية جديدة مناهضة للغرب – نشر الأسلحة النووية يثير القلق – ترامب وجدل اتهام تاريخي – اتصالات مكثفة في السودان