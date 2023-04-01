إنتاج وتصدير الأحجار الكريمة في باكستان

تعد باكستان من أكثر دول العالم إنتاجا وتصديرا للأحجار الكريمة، ويتسبب النقص في الخبرات المؤهلة وغياب المعدات التكنولوجية في تصدير الأحجار كمواد خام، مما يحرم خزينة الدولة من عائدات مالية كبيرة.