قرار الرئيس التونسي حل المجالس البلدية.. لماذا اعتبره الخصوم تكريسا لحكم الفرد؟

صدر في تونس مرسوم رئاسي يقضي بحلّ المجالس البلدية، وكان الرئيس قيس سعيد أعلن اعتزامه حل هذه المجالس، واستبدالها بمجالس مؤقتة حتى موعد الانتخابات المقبلة.