النشرة الاقتصادية (2023/3/9)

أعلنت مصر تسهيل شروط منح جنسيتها للأجانب، وذلك مقابل الاستثمار، أو إيداع ودائع مالية، أو شراء عقارات بالدولار. وأوضح القرار الصادر في الجريدة الرسمية أنه يمكن منح الجنسية المصرية لكل أجنبي يشتري..