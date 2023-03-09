الحصاد (2023/3/8)

سلطت ليلى الشيلخي في ملفات الحصاد بتاريخ (2023/3/8) الضوء على عدة ملفات تحت العناوين التالية: – تصعيد إسرائيلي من الصفة إلى قطاع غزة – تصاعد السجال حول النووي الإيراني