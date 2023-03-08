مهرجون يجولون لإسعاد أطفال لبنان

أثرت أزمات البلاد المتعددة في لبنان على أطفال بلاد الأرز وجعلت أكثرهم عرضة للحزن والكآبة، لكن مجموعة من المهرجين تعرف كيف تدخل السعادة والفرحة إلى قلوب هؤلاء الأطفال.